BLOGI | Hamilton võidutses Mehhikos ja astus suure sammu kuuenda MM-tiitli suunas

Sõitu alustasid esireast Ferrari mehed Charles Leclerc ja Sebastian Vettel. Kolmandana startinud Hamilton elas kohe teises kurvis üle äreva hetke, kui põrkas kokku Max Verstappeniga. Mõlemad mehed said siiski sõitu jätkata. Paari koha võrra langenud hollandlane põrkas mõni ring hiljem kokku ka Hamiltoni tiimikaaslase Valtteri Bottasega ning langes võistlejaterivi lõppu.

Ferrari meeste jaoks tundus kõik sujuvat, kuid taaskord lõigati näppu taktikaga. Mercedese boksipeatuste strateegia kandis vilja ning Hamilton pääses tänu sellele mööda mõlemast Ferrari piloodist. Liidrikohale tõusnud Hamilton oma positsiooni enam ei loovutanud ning võttis lõpuks hooaja kümnenda etapivõidu. Talle järgnesid Vettel ja Bottas.

Esimesena jäi esikolmikust välja Leclerc, kelle järel lõpetas Red Bulli sõitja Alexander Albon. Vahepeal viimaseks langenud Verstappen tegi lõpuks korraliku sõidu ja lõpetas kuuendana.

Vaatamata võidule Hamilton veel MM-tiitli ei kindlustanud, ehkki astus suure sammu sellele lähemale. Briti edu Bottase ees on kolm etappi enne hooaja lõppu on 74 punkti, laual on veel 78 silma.

Järgmine etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel USA-s.

🏁 TOP TEN (LAP 71/71) 🏁



Hamilton

Vettel

Bottas

Leclerc

Albon

Verstappen

Perez

Ricciardo

Kvyat

Gasly