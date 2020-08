BLOGI | F1 Briti GP: kas keegi saab Hamiltonile vastu?

Kvalifikatsioonis tegid parima tulemuse Mercedese piloodid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Neile järgnesid Red Bulli Max Verstappen ja Ferrari Charles Leclerc. Vastavalt viiendana ning kuuendana asuvad stardipositsioonile McLareni Lando Norris ja Racing Pointi Lance Stroll. Seitsmendana on alustab McLareni Carlos Sainz, kaheksandana Renault´ Daniel Ricciardo.

Inglismaal toimuv etapp on oma järjekorras sel hooajal juba neljas, eelnevalt on sõidetud kahe korral Austrias ja korra Ungaris. Mõlemas riigis on seni näidanud võimu Mercedese esindus, eesotas ühe etapi võiduga Valtteri Bottas ja kahe ringraja triumfiga britt Lewis Hamilton.

Sõit algab Eesti aja järgi kell 16:10.

Vormel-1 Briti GP