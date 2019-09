BLOGI | Charles Leclerc võttis Monzas teise järjestikuse etapivõidu

F1: ITAALIA GP

Tänane esikümme: https://twitter.com/F1/status/1170706017119809536

Leclerc on võitjana finišis! Teine etapivõit järjest Ferrari mehele. Monaco võidusõitjale järgnesid Mercedese sõitjad Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton.

Bottas jäi pidurdamisega hiljaks ja lasi Lecrleci eest ära. https://twitter.com/F1/status/1170704885244977153

Hamilton käis boksis ja jätkab kolmandana. Ilmselt jahib ta lõpuringidel kiireimat ringiaega.

Tundub, et Hamiltoni masina rehvid on päris läbi. https://twitter.com/F1/status/1170703183829774338

47/53: Leclerc on suutnud vahe Bottasega sõita 1,7 sekundi peale. Hamilton ei suuda kuidagi lähemale saada.

Esikolmikule järgnevad endiselt Ricciardo, Hülkenberg ja Albon. Verstappen on Perezi järel kaheksas, Vettel alles 14.

Nii eksis Hamilton: https://twitter.com/F1/status/1170702061392056321

44/53. Üheksa ringi enne lõppu on Leclerci ja Bottase vahe 1,4 sekundit. Hamilton kaotab tiimikaaslasele omakorda poolteist sekundit.

Tänased tippkiirused: https://twitter.com/F1/status/1170701661981089794

Hamilton teeb sõiduvea ja kukub Bottase järele kolmandaks! Ferrari fännid juubeldavad.

41/53:1) Leclerc2) Hamilton +0.9133) Bottas +2.6614) Ricciardo +33.9355) Hülkenberg +50.1896) Albon +56.382

40/53: Bottas on Hamiltonist 2,3 sekundi kaugusel ja püsib kõrges mängus. https://twitter.com/F1/status/1170700856456597505

Spetsialistid väidavad, et Leclercil on kerge kodurajaeelis...

Hamilton kirub, et Leclerc sõidab ebaturvaliselt... Uurimist ei järgne. https://twitter.com/F1/status/1170699836498350081

Leclerc sõidab šikaani sirgeks ja annab Hamiltonile võimaluse, ent suudab siiski liidriks jääda.

Kui eesotsas viimase 17 ringiga mingit draamat ei juhtu, on poodiumikohad jagatud - Leclerc, Hamilton ja Bottas edestavad teisi juba üle 20 sekundi.

Vettel peab ebatavalist heitlust Russelliga 14. koha peale... https://twitter.com/F1/status/1170699270716121091

Vettel jääb Leclercile ringiga jalgu. Sakslane laseb nii tiimikaaslase kui Hamiltoni mööda.

Tuli teade, et Kvjat oli sunnitud katkestama, sest tema masinast lekkis õli.

32/53: Liider Leclerc edestab Hamiltoni alla sekundi. Bottas kaotab kolmandana kuue sekundiga. Järgnevad Renault` mehed Ricciardo ja Hülkenberg ning Albon.

Kvjat katkestab kuuendalt kohalt tehniliste probleemide tõttu.

Virtuaalne turvaauto on rajal, sest Sainz katkestas... Tema ratas jäi boksis korralikult kinnitamata ja ta peab parkima boksitee lõppu. https://twitter.com/F1/status/1170697212369809415

Stardirivi lõpust alustanud Verstappen möödus Gaslyst ning tõusis punktikohale ehk kümnendaks.

18/53. Liider Bottas käis boksis ning on nüüd kolmas Leclerci ja Hamiltoni järel.

Selle intsidendi eest sai Leclerc hoiatuse. https://twitter.com/F1/status/1170695160419770368

Hamilton teatab, et Leclerc on sirgetel temaga võrreldes superkiire...

Leclerc kihutas võistluse kiireima ringi.

Leclerc sai kohtunikelt hoiatada, sest surus möödumist üritanud Hamiltoni murule.

Selline napp vahe jäi boksipeatuse järel Leclerci ja Hamiltoni lahutama. https://twitter.com/F1/status/1170694256404652033

Hamilton üritas Leclercist mööduda, kuid see katse ebaõnnestus. Britt käis korraks ka rajalt väljas.

23/53: Leclerc ja Hamilton saavad Hülkenbergist mööda ning on nüüd vastavalt 3. ja 4. kohal.

Räikköneni karistati 10-sekundilise läbisõidukaristusega, sest ta startis valede rehvidega.

Leclerc läheb samuti boksi. Nüüd juhib Bottas Ricciardo ja Hülkenbergi ees. Leclerc jääb napilt Hamiltoni ette ning on neljas. https://twitter.com/F1/status/1170693790585229313

Hamilton läheb esimest korda boksi.

19/53: Tipus on olukord muutusteta: Leclerc juhib Hamiltoni ees umbes pooleteise sekundiga ning Bottase ees kolme sekundiga.

Albon möödus Magnussenist, kuid sõitis rajapiiretest välja ja sai 5-sekundilise karistuse.

https://twitter.com/F1/status/1170692412475396098

Nüüd on Räikkönen uurimise all, sest startis valede rehvidega.

Ka Stroll sai boksist läbisõidu karistuse, sest tema sõitis rajale naastes ohtlikult ette Gaslyle.

Vettelit karistatakse Strolliga juhtunud intsidendi ees 10-sekundilise boksikaristusega. https://twitter.com/F1/status/1170691079760424960

https://twitter.com/F1/status/1170690660988542982

11/53: Leclerci edu on Hamiltoni ees endiselt pisut üle sekundi. Bottas kaotab ligi kolme ja Ricciardo üheksa sekundiga. Vettel on 19. kohal, stardirivi lõpust alustanud Verstappen on 16.

Vettel põrkab Strolliga kokku, kui üritab sõiduvea järel rajale tagasi tulla. Ta peab minema esitiiba vahetama! https://twitter.com/F1/status/1170689588547018752

7/53: Leclerc juhib Hamiltoni ees 1,3 sekundiga. Bottas on veel pooleteise sekundi jagu kaugemal.

Ricciardo võtab samuti oma endise koha tagasi, kui möödub Hülkenbergist ja on nüüd viies.

Albon suruti murule. Kohutav algus Red Bulli jaoks. https://twitter.com/F1/status/1170688036134359041

Verstappen peab juba avaringi järel boksi minema, sest tema esitiib vajab vahetamist!

Vettel võtab neljanda koha tagasi. https://twitter.com/F1/status/1170687477138567168

1/53: Leclercile järgnevad Hamilton, Bottas, kuuendalt kohalt neljandaks tõusnud Hülkenberg ja Vettel.

Start on antud! Leclerc jääb liidriks.

Masinad on siirdunud soojendusringile.

https://twitter.com/F1/status/1170682559975628800

Tänane Monza võidusõit võib lõppeda ka vihmasajuga. Hetkel on kuiv, kuid kogunevad pilved. https://twitter.com/F1/status/1170680391998550017

https://twitter.com/F1/status/1170674393791352833

https://twitter.com/F1/status/1170431543837220864

https://twitter.com/F1/status/1170590088302125057