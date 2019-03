BLOGI | Bottas võitis vormel-1 hooaja avaetapi Austraalias suure ülekaaluga

Vormel-1 etapp Austraalias

Hamilton õnnitles Bottast võidu puhul ja vihjas, et võib teada, mille taha tema masina kiirus jäi, kuid peab enne inseneridega arutama. https://twitter.com/F1/status/1107171835538481152

Bottas tunnistas finišis, et see oli tema karjääri parim sõit. "Kõik toimis ja oli kontrolli all. Masin oli suurepärane. See oli minu karjääri parim sõit. Väga hea algus, ootan juba järgmist etappi."

Bottas on võitjana finišis! Lisaks ka lisapunkt kiireima ringi eest. Soomlasele järgnesid Hamilton, Verstappen, Vettel, Leclerc, Magnussen, Hülkenberg, Räikkönen, Stroll, Kvjat.

Ja Bottas võtab kiireima ringiaja endale tagasi!

Juba avaetapp on tõestanud, et kiireima ringiaja eest antav lisapunkt on hea mõte. Mehed suruvad lõpuni täiega.

Ferrari hooaja algus on suur pettumus: Vettel neljas, Leclerc viies.

Viis ringi jääb lõpuni ja esikolmik on selline: 1. Bottas, 2. Hamilton +23,8, 3. Verstappen +2.0.

Bottase nimel on ka kiireim ringiaeg, mis annaks lisapunkti. Soomlane küsib, kas ta peaks veel boksi tulema, kuid meeskond vastab eitavalt, sest ei taha mingeid riske võtta.

Tõesti masendav algus Williamsi ja Robert Kubica jaoks, kes on kindlalt viimane.

F1: Mida see Kubica F1s teeb? Mingi charity project?

Kahele Mercedesele järgnevad endiselt Verstappen, Vettel, Leclerc, Magnussen, Hülkenberg, Räikkönen, Stroll ja Kvjat.

Bottase kiirus on muljetavaldav - soomlane juhib Hamiltoni ees 25 sekundiga.

DaFann: Räikköneni tehnilise taibu puudumine näitab nüüd tõelist Ferrarit. Mannetu.

Leclerc vähendab samal ajal Vetteliga vahet ning on viie sekundi kaugusel. Esikolmik endiselt Bottas, Hamilton ja Verstappen.

Neljandal kohal sõitev Vettel pärib aru: "Miks me nii aeglased oleme?" Ferrari insenerid ei tea vastust...

Bottas juhib juba 23 sekundiga. BBC andmetel polnud terve eelmise hooaja jooksul kordagi esimese kahe vahe nii suur...

Hamilton suudab Verstappeni ees teist kohta hoida, kuid meenutame, et inglane kurtis, et ei pruugi nende rehvidega lõpuni vastu pidada...

Bottase edu Hamiltoni ees on juba 21 sekundit. Kes oleks seda osanud eilse kvalifikatsiooni järel ette näha?

Hetkeseis: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Verstappen, 4. Vettel, 5. Leclerc.

Verstappen on jõudnud juba Hamiltoni kannule.

Verstappen tõuseb kolmandaks, Vettel neljas.

Ricciardo läheb samal ajal ära boksi. Austraallane on sunnitud kodupubliku ees katkestama.

Boksis pole veel käinud vaid kuuendal kohal sõitev Gasly.

Kõige põnevam on hetkel heitlus kolmandale kohale Vetteli ja Verstappeni vahel.

Liidri Bottase ja teisel kohal sõitva Hamiltoni vahe on juba 15,5 sekundit.

Leclerc käib ka lõpuks boksis ja saab rajale viiendal kohal.

27/58: Bottas, Leclerc +8.9, Hamilton +4.3, Vettel +2.9, Verstappen +2.2.

Hamilton kardab, et tema rehvid ei pea sõidu lõpuni vastu... https://twitter.com/F1/status/1107157430767706114

Hetkeseis: 1. Bottas, 2. Leclerc, 3. Hamilton, 4. Vettel, 5. Verstappen.

Verstappen läks liidrikohalt boksi ja saab rajale viiendal kohal.

Hamilton jätkab neljandal kohal ja kaotab Bottasele 11 sekundiga.

Hamilton on kuri ja nõuab aru: "Miks ma nii vara boksipeatuse tegin?"

Bottas esmakordselt boksis ja saab rajale teisel kohal Verstappeni järele.

Bottas juhib 21. ringil Verstappeni ees juba 14 sekundiga. Kolmandal kohal asuv Leclers on veel kümme sekundit kaugemal. Esikolmiku mehed pole boksis käinud.

Liider Bottasel soovitatakse teha veel paar ringi enne boksivahetust, sest ta on endiselt Hamiltonist kiirem...

Ja ring hiljem ka Hamilton boksis. Valitsev maailmameister on nüüd neljas Bottase, Verstappeni ja Leclerci järel.

Räikkönen käis 13. ringil boksis rehve vahetamas. Soomlane pääseb rajale 16. kohale.

Sainz Junior on esimene katkestaja, tema mootor kuumenes üle ja hakkas suitsema

Bottase edu on 10. ringi järel juba 4 sekundit.

Bottase kiirete ringiaegade valguses tasub meenutada, et alates sellest hooajast saab võistluse kiireima ringi sõitnud piloot ka lisapunkti. Selleks tuleb sõitjal lõpetada esikümnes.

Hetkeseis: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Vettel, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Magnussen, 7. Grosjean, 8. Hülkenberg, 9. Räikkönen, 10. Norris.

7/58: Bottas kihutab kiireimaid ringiaegu ja juhib.

Ricciardo peab juba boksi tulema, sest lõhkus vormeli esiotsa!

Mercedesed teevad hea stardi ja säilitavad kaksikjuhtimise, kuid juhib Bottas! Kvalifikatsiooni võitnud Hamilton teine, järgnevad Vettel, Verstappen, Leclerc.

Start! Võistlus algas!

Soojendusring on alanud.

