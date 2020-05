Bernie Ecclestone: Vettel peaks valima mõne kehvema tiimi, mitte Mercedese

"Mina läheksin tema asemel tiimi, mis poleks päris tipus. Üritaksin minna kuhugi, kus on võimalik ennast ja autot üles töötada. Ma ei näe põhjuseid, miks Vettel peaks minema näiteks Mercedesesse. Aga alles arengujärgus tiimile oleks ta suur võit. Samuti saaks ta teha midagi täiesti uut, nagu siis, kui ta alustas Red Bullis," rääkis 89-aastane Ecclestone väljaandele Bild.

Et Vettel ja Ecclestone on head sõbrad, pole võimatu, et sakslane võtab vanahärra nõu kuulda.

Vormeliringkonnad arvavad, et Vetteli mantlipärijaks Ferraris saab praegu McLarenis sõitev Carlos Sainz.

"Sainzist on järsku saanud konkurentsivõimeline võidusõitja. Ta on ühtlasi väga andekas. Ferraris oleks ta Charles Leclerci järel teine number ja tal poleks selle rolli täitmisega mingit probleemi," ütles Ecclestone.