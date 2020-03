Bernie Ecclestone nimetas läbi aegade parima F1 piloodi

Ecclestone'i arvates võiks 1985., 1986., 1989. ja 1993. aastal võidutsenud prantslane olla ka Hamiltoniga (6-kordne meister) ühel pulgal, kui ta saanuks nautida samasugust meeskondliku tuge nagu praegused piloodid.

"Ta (Prost) ei saanud kunagi tiimilt palju tuge. Nad keegi ei saanud sel ajal boksiteelt nii palju abi. Tuled kustusid ja ta oli omapäi. Ta pidi ise enda rehvide ja pidurite eest hoolitsema ning ta oli neetult kiire. Ta oleks peaaegu veel kaks tiitlit võitnud. Siis oleks tal neid juba kuus, aga need numbrid on ebaolulised," rääkis Ecclestone ajalehele Daily Mail.

"Ma ütleksin veel, et Nelson [Piquet], kes autoga hästi hakkama sai, oli OK. Stirling [Moss] tuleks asetada esinelikusse. Ja [Juan Manuel] Fangio tegi ka töö ära."

Hamiltoni asetaks Ecclestone oma edetabelis esiviisikusse, kuid ta rõhutas, et britti soosib väga tugevasti Mercedese auto, mis on teistest lihtsalt peajagu üle.

"Lewis on väga hea. Top 4 või top 5, vahet ei ole, aga raske on öelda, et see mees on parem kui see ja too. Lewisel on parim varustus ja parim tiim. Tal on kõik parim," ütles Ecclestone kaasmaalase kohta.

Ecclestone õhutab Hamiltoni mitte Ferrarisse minema, kuigi kuulujutud teda tulevikus sinna viivad. "Kui ma oleks Lewis, jääksin ma Mercedesesse. Tal on seal mugav. Tema on pealik. Tal on seal mees, kes paneb tulesid põlema ja kustu," viitas Ecclestone tiimipealiku Toto Wolffi sekundaarsele rollile.