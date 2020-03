Bernie Ecclestone: ma kaaluksin tõsiselt vormel-1 hooaja tühistamist

"Mida mina täna teeks? Ma arvan, et ma peaks ütlema, et kõik jutud selle hooaja võistlustest tuleks lõpetada," sõnas Brasiilias eraldatud farmis elav 89-aastane Ecclestone Reutersile.

"See on ainus asi, mida saab kõigi turvalisuseks teha, ilma et keegi hakkaks mõtlema rumalatest ettevalmistustest, mis ei pruugi kuskile viia," jätkas vanahärra, kes soovitab vormel-ühel eeskuju võtta olümpiast.

"Olümpia osas nad pidid sellise otsuse tegema. See on kahetsusväärne, kui selline see elu on," tunnistas Ecclestone.

F1 juhid on öelnud, et loodavad tänavu suvel ikkagi hooaega alustada ja vähendada võistlussõitude arvu umbes 15-le. Ecclestone selle plaani teostumist ei usu. "Ma oleksin väga-väga üllatunud, kuid neil see õnnestub. Aga ma loodan, et see õnnestub. Nad saaks järgmise aasta alguses pidada veel kolm või neli etappi ning 2020. aasta tiitli välja mängida."

Seda, et 19. juulil võiks plaanipäraselt toimuda Briti GP, ei usu Ecclestone aga üldse. "Silverstone`i võistlust ei peeta, see on kindel. Kes sinna üldse läheks?" küsib ta.

Ecclestone lisas, et kui sellest jubedast koroonakriisist midagi positiivset otsida, siis on hetkel F1 uutel omanikel ideaalne aeg sarja kulude kärpimiseks. "Praegu on Liberty`l võimalus kõik oma kontrolli alla võtta, kõik promoterid üle võtta ning vähendada meeskondade kulusid nii, et nad saaks 700 inimese asemel hakkama 70-ga," pakkus legendaarne vormeliboss.

