Bernie Ecclestone kiitis Vettelit: pole ühtegi põhjust, miks ta ei võiks Schumacheri rekordit korrata

Aastatel 2010-2013 neljal hooajal järjest Red Bulli ridades ilmameistriks tulnud Vetteli viimased hooajad pole enam nii säravad olnud. Mullu jäi 32-aastane sakslane üldarvestuses viiendaks, jäädes omavahelises heitluses alla 22-aastasele tiimikaaslasele Charles Leclercile. Seega on Vetteli osas hakatud meedias üha enam spekuleerima, kas sakslase parimad päevad on möödas.

Ecclestone'i sõnul on inimesed ennatlikud. "Vettel on alahinnatud. Tal on olemas see võistlejainstinkt, mis sõitjatel vanasti ikka oli. Teadsin seda kohe, kui nägin teda esimest korda 2006. aastal Türgis ühel vabatreeningul," avaldas endine juht Saksamaa meediale. "Seda instinkti oli Vetteli silmis kohe näha."

Endise F1-sarja bossi hinnangul on Vettel jätkuvalt võimeline kordama kaasmaalase Michael Schumacheri saavutust. "Viimane aasta oli tal kehv, aga teades teda, pole ühtegi põhjust arvata, miks ta ei võiks sarnaselt Lewis Hamiltonile olla võimeline võitma seitse MM-tiitlit, nagu seda tegi Schumacher. Nagu ma ütlesin, inimesed alahindavad Vettelit."

Ecclestone vihjas ühtlasi, et Vettelil tasuks mõelda tiimi vahetamisele. "Ma arvan, et Sebastiani tulemused on veidi halvemaks läinud pärast Leclerci tulekut Ferrarisse. Pakun, et Vettel ei tunne, et Mattia Binotto (Ferrari pealik - K.R.) toetab teda nii palju, kui sakslane ise seda tahaks. Sebastian peaks seega lõpetama või otsima 2021. aastaks alternatiivi. McLaren oleks talle huvitav variant."

Vetteli praegune leping Ferrariga kehtib tänavuse aasta lõpuni.