Belgias raskelt vigastada saanud F2 piloot otsustas jala alles jätta, aga ees ootab 10-tunnine operatsioon

Ecuadori-USA passiga 20-aastasele noormehele anti valida, kas ta tahab oma parema jala amputeerida lasta ning ta otsustas selle alles jätta, vahendab PlanetF1.com. Nüüd lähebki ta sellesama jalaga Inglismaal asuvas ortopeediahaiglas lõikusele.

"Selle nädala alguses viidi Juan Manuel üle uude haiglasse Londonis, mis on spetsialiseerunud ortopeedilistele lõikustele. Nüüdsest peale viiakse fookus tema kopsudelt üle alakeha jäsemetele," seisis Correa perekonna tehtud avalduses. Siiani hoiti teda ühes teises Londoni haiglas hingamisaparaadi all, sest tal tekkis äge respiratoorse distressi sündroom (ARDS).

"Ta on täielikult teadvusel ning tema kopsud on taastunud oodatust palju kiiremini. Tema üldine füüsiline areng ja tahtejõud on arstide jaoks imekspandav. Selle nädala peaeesmärk on olnud Juan Manueli operatsiooniks parimasse konditsiooni viimine. Lõikus toimub pühapäeval ja kestab 10+ tundi."

"Pühapäevane operatsioon on tema tulevikku silmas pidades ülioluline. Arstid pääsevad esimest korda täielikult ligi tema parema jala sääres olevatele haavadele ning saavad määrata tema sääreluu, hüppeliigese ja jalalaba vigastuse ulatuse."

"Lõikuse käigus päästetakse, mis päästa annab ning eemaldatakse, mis vaja, et tema jalg parimal moel taastuks. Kirurgid on oma ala parimad ning mõõdukalt optimistlikud. Juan Manueli vigastused on tõsised ja lõikus saab olema keeruline. Arstid andsid talle võimaluse parem jalg rekonstrueerivalt amputeerida, mida ta otsustas mitte teha. Ta valis lõikuse, olles teadlik kõikidest väljakutsetest, mis sellega kaasnevad."