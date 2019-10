Belgias raskelt viga saanud F2 pilooti opereeriti 17 tundi

Ecuadori-USA passiga 20-aastasele noormehele anti valida, kas ta tahab oma parema jala amputeerida lasta ning ta otsustas selle alles jätta. Seega viidi sõitja Londonis asuvasse ortopeediahaiglasse, kus ta käis möödunud pühapäeval operatsioonil, mis kestis lõpuks 17 tundi.

"Viimased nädalad on olnud väga rasked," rääkis Correa neljapäeval avaldatud pressiteate vahendusel. "Ei füüsiliselt ega vaimselt pole ma midagi nii rasket veel kogenud. Minu tervislik seisund ja seda eriti parema jala osas on veel väga segane. Minu taastumine on pikk ja keeruline protsess. Ma proovin jätkuvalt aru saada, mis üldse juhtus."

Operatsiooni läbi viinud arstid avaldasid, et operatsiooni edukus selgus alles järgmiste päevade jooksul. "Operatsioonijärgsed päevad olid väga stressirohked. Järgmised 48-72 tundi olid väga kriitilised ning näitasid, kas protsess läks õnnestunult," seisis avalduses. "Nüüd, kui käes on neljapäev ehk enam kui 72 tundi on operatsioonist möödunud, saame öelda, et see möödus edukalt."

"Protseduuri ajal pidid arstid võtma Correalt ära rohkem luutükke, kui algselt arvati. Lisaks tuli mitmel korral ette probleeme sõitja veresoontega, aga peamine eesmärk sai lõpuks ikkagi täidetud."

Avalduses lisati, et 20-aastast noormeest ootab varsti ees veel üks operatsioon. "Juan Manuel jääb veel Londoni haiglasse ning kahe nädala pärast peab ta minema uuele, aga vähem keerulisemale operatsioonile."

"Arstid usuvad, et Juan Manuel pääseb umbes kuue nädala pärast haiglast välja. Seejärel algab tema taastusravi. Kogu järgmine aasta on täis füüsilist teraapiat, rehabilitatsiooni ja väikseid lõikuseid, mille eesmärgiks on taastada kogu liikumine paremas jalas."

Correa sattus avariisse Belgia GP etapil. Avariis hukkus 22-aastane Renault' noorteakadeemia liige Anthoine Hubert.