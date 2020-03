Bahreini vormel-1 etapp jääb koroonaviiruse hirmu tõttu publikule suletuks

"Tahame kindlaks teha, et vormel-1 sari ja kogu maailma autospordifännid ei oleks ohus. Seega on sõitu võimalik näha ainult teleülekande kaudu. Arvame, et erinevatest riikidest tulevate inimeste Bahreini lubamine ja suurte rahvamasside koondamine pole õige mõte," seisis korraldajate avalduses.

15. märtsil Austraalias Melbourne'is peetav hooaja esimene etapp viiakse praeguse seisuga läbi publikuga.