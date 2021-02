Ayrton Senna lepingus oli punkt, mis paneks ka Lewis Hamiltoni punastama

Tänavu on suurt kõneainet pakkunud Lewis Hamiltoni lepingusaaga, sest valitsev maailmameister oli alates eelmise hooaja lõpust ligi paar kuud ilma lepinguta ning allkirjastas uue kontrahti Mercedesega alles veebruari alguses.

Nüüd avalikustas Hamiltoni lepingusaaga valguses Senna agent Julian Jakobi, kuidas Brasiilia legend oskas 1993. aasta hooaja eel McLareni tiimilt raha välja pressida.

Senna lepingu rahaline pool - miljon USA dollarit võistluse kohta ehk kokku 16 miljonit dollarit aastas - oli juba varem teada, kuid Jakobi avaldas nüüd väljaandele Autosport, kuidas selle klauslini jõuti.

"Tiimijuht Ron Dennis ütles, et tema käsutuses on ainult viis miljonit dollarit (Senna palga jaoks). Ayrton teatas selle peale, et olgu, ma sõidan siis esimesed viis võistlust. Ja nii me jõudsimegi sinna, et ühe võistluse kohta miljon dollarit. Ta (Senna) ei öelnud, et soovib miljonit võistluse kohta, vaid et sõidab ainult esimesel viiel võistlusel," sõnas Jakobi.

Jakobi ja McLaren leppisid seejärel kokku haruldases lepingutingimuses. Nimelt pidi meeskond iga võistlusnädala kolmapäevaks tegema Senna kontole miljoni dollari suuruse ülekande. Alles pärast raha laekumise kinnitust hakkas Senna oma kodust Brasiiliast võistluspaika reisima. Tänasel päeval ei saa sellise uhke lepinguklausliga uhkustada isegi mitte seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

Senna võitis 1993. aastal hooaja esimesest kolmest sõidust kaks. Jakobi sõnul algasid probleemid aga enne neljandat võistlust Imolas, sest võistluseelsel kolmapäeval polnud Senna kontole raha laekunud.

"Ülekanne tuli alati kinnitada faksi või telefoni teel. Raha ei tulnud ja Ayrton oli Sao Paulos. Kui ta sellest kuulis, ütles ta, et olgu, ma ei sõida sel nädalavahetusel," meenutas Jakobi.

Neljapäeval sai McLaren lõpuks raha üle kantud ning reede hilisõhtuks jõudis võistluspaika ka Senna.

Pärast viiendat võistlussõitu leppisid pooled lõpuks kokku, et jätkatakse hooaja lõpuni, sest McLaren leidis Senna palkamiseks vajaliku raha. Jakobi on kindel, et ilma selleta poleks brasiillane hooaega jätkanud.