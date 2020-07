Avastatud vead sundisid Ferrari F1-meeskonda muutma oma masinat

Tiimiboss Mattia Binotto sõnul viisid katsed avastamaks, miks jääb nende sõiduk aeglaseks, mitme olulise detaili avastamiseni ning nende likvideerimiseni. Kuna muudatustega ei jõutud piisavalt kiiresti valmis, sõidetakse vana masinaga esimesed kaks etappi Austrias. 17.-19. juulil toimuval Ungari GP-l on Ferraril käigus juba uuendatud vormel.

“Meil polnud aimugi, miks me ei näinud rajal õigeid tulemusi ning kui palju me pidime tööd tegema, et masin hakkaks lõpuks sõitma nii, nagu me tahtsime,” ütles Binotto.

“Kuna aega oli vähe, otsustasime lagedale tulla uue programmiga teades, et me ei saa sellega esimeseks võidusõiduks valmis. Meie eesmärk on demonstreerida oma tulemusi kolmandal etapil Ungaris. Kõigest hoolimata on meie analüüsid, tulemused ning juhitavus läinud palju paremaks,” sõnas tiimipealik.

“Me teame, et meil pole hetkel kiireim vormel. Me teadsime seda juba varem ning see pole muutunud. Me peame Austrias kasutama igat võimalust, mida meile antakse. Ungaris saame aga juba näidata, milleks me võimelised oleme,” rääkis Binotto.