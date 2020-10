Avarii teinud Verstappen ja Stroll pääsesid Portugali GP-l karistusest

Intsident juhtus, kui Verstappen üritas kanadalasest mööduda ja Stroll keeras talle vahetult enne kurvi ette.

Kohtunikud leidsid, et kuna "kumbki sõitja pole täielikult või domineerivalt süüdi" ning Strollil oli käsil kiireim ring, karistusi ei järgne.

Igatahes Verstappen on veendunud, et süüdlane oli Stroll. "See kuradi kutt on pime! Mis kurat tal viga on?" pahandas ta võistkonna raadiosides.

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020