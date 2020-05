Autosport: Sainzi leping Ferrariga tehakse avalikuks sel nädalal

Ferrari kinnitas teisipäeval, et läbirääkimised Vetteliga uue lepingu osas on lõppenud ning sakslane on meeskonnast lahkumas. Autospordil on kindlad andmed, et tema mantlipärija on just Sainz, kes praegu kihutab McLareni tiimis.

Sainzist McLarenis vabaks jääva koha võib Autospordi teatel üle võtta preaegu Renault' rooli keerav Daniel Ricciardo, kuid välistatud pole ka Vetteli Briti tiimi siirdumine.

Mercedese tiimi boss Toto Wolff on tunnistanud, et nemadki ei saa Vettelist päris mööda vaadata, mis on autospordimeedias käima lükanud spekulatsioonid supertiimi moodustamisest, mille pilootidel oleks kahepeale ette näidata kümme maailmameistritiitlit või lausa 11, kui Hamilton ka tänavu meistriks tuleb.

Sainz paistis mullu oma esimesel McLareni aastal hästi silma, tuues tiimile Brasiilia GP-lt esimese poodiumikoha pea üle kuue aasta. Red Bulli noorteprogrammi kuulunud Sainz liitus F1-ga 2015. aastal pärast Formula Renault 3.5 sarja võitmist, moodustades Toro Rossos tiimi Max Verstappeniga. Neli etappi enne 2017. aasta hooaja lõppu liikus ta edasi Renault'sse. 2018. aasta lõpus sai selgeks, et hispaanlase koha võtab Renault's järgmisel hooajal üle Ricciardo. McLarenis sõlmis ta F1 karjääris esimest korda mitmeaastase lepingu.