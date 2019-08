Autosport: Jüri Vips on Toro Rosso järgmise aasta sõitjakohale väga tõsine kandidaat

Hiljuti teatas Red Bull, et vahetab suvepausi järel Pierre Gasly välja Alexander Alboni vastu ning liigutab Gasly ühtlasi Alboni asemele Toro Rossosse, kus teda ootab Daniil Kvjati näol ees teine Red Bullist läbi käinud sõitja. Max Verstappeni koht on mõistagi üsna kindel.

Red Bulli noorteprogrammis niite tõmbava Helmut Marko karmikäelisus on teada-tuntud: ning kui üks sellest seltskonnast vähegi allapoole ootusi esineb, ei maksa arvata, et sellele sõitjale tulevaseks hooajaks F1 sarjas kohta on. Samal ajal on aga tagala võrdlemisi hõre, aga sellest hoolimata võime vormel 1-s uuel hooajal näha mõnda uut nime.

Autosport kirjutab, et kuigi alati on võimalikud üllatused, võiks järjekorras esimene nimi olla just nimelt hetkel F3 sarjas sõitev Jüri Vips. Vipsil on suure tõenäosusega hooaja lõpuks täis vajalikud superlitsentsi punktid - Dan Ticktumi lahkumise järel oleksid vähegi võimalikud variandid veel Patricio O'Ward (kes ei saa ilmselt superlitsentsi punkte kokku), 31-aastane jaapanlane Naoki Yamamoto (kes pole väljaspool Jaapanit kunagi võistelnud) ning Nobuharu Matsushita (superlitsentsi punkte ilmselt täis ei tule) ja Luca Ghiotto, kelle näol saaks võimaluse anda sõitjale, kes hetkel F2 sarjas alarahastatud tiimis suhteliselt kenasti on sõitnud.