Austraalia vormelitäht kannatab netitrollide kriitika ülla eesmärgi nimel ära

Ricciardo ilmus musta näomaskiga, mil kirjas "Equality" (tõlk: võrdsus, võrdõiguslikkus), avalikkuse ette viimasel Venemaa GP-l Sotši ringrajal. Enda sõnul sai ta inspiratsiooni Jaapani tennisistilt Naomi Osakalt, kes USA lahtistel meistrivõistlustel kandis iga päev erineva politseivägivalla ohvriks langenud mustanahalise mehe nimega maski.

Sotsiaalmeedias on Ricciardole osaks saanud nii toetus kui ka netitrollide halvustavad kommentaarid. Vormelisõitja on arvestanud, et tema aktsioon ei saagi kõigile ühtmoodi meeltmööda olla.

"Üritan sotsiaalmeedia värki võimalikult vähe lugeda. Sa võid sealt saada 95 protsenti positiivset tagasisidet, kuid piisab vaid viiest protsendist, et sind endast välja ajada. Nad jäävad sinna alatiseks. Sa ei saa kunagi endale sajaprotsendilist toestust. Sellist asja kahjuks ei eksisteeri," vahendab Autosport Ricciardo sõnu.

Ricciardol on hea meel, et maailmas käib praegu elav arutelu millegi üle, millest isegi temal veel paar kuud tagasi raske rääkida oli.

"Ainuüksi Black Lives Matter kampaaniast rääkimine ja mustanahalisele inimesele osutamine kui mustanahalisele inimesele ja nende asjade valjusti välja ütlemine - kindlasti ei tundnud me ennast sellest rääkides mugavalt," jätkas ta. "Aasta alguses ei julgenud ma sellest niimoodi rääkida. "Nii et hakata rääkima asjadest, millest me pole kunagi varem rääkinud, olgu see siis rassism, vaimne tervis või mõni neist teemadest, on natuke hirmutav."

"Sa pead olema valmis, et sind väike kriitika tabab või ei saa sa 100% positiivse tagasiside osaliseks. Kuid jällegi arvan, et kui see on miski, mille suhtes sul on tugevad tunded ja sa sellesse usud, siis ma ei näe põhjust, miks seda ei peaks tegema," ütles Ricciardo.

"Eriti rassismi suhtes. Suur probleem on vaikimine ja see, et sulle tuttavad inimesed on liiga mugavad, et seda teemaks võtta. Arvan, et asi on selles: lihtsalt julgustan teid, kui teil on hääl ja positiivne sõnum, siis laske see kuuldavale."