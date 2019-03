Austraalia GP vabatreeningud: Hamilton kiireim, üks meeskond jääb teistest selgelt maha

Meie aja järgi täna varahommikul sõideti ära esimesed kaks vabatreeningut. Mõlemal sessioonil näitas kiireimat aega Lewis Hamilton (Mercedes), kes edestas esimesel juhul vastavalt Sebastian Vettelit (Ferrari) ja Ferrari uut sõitjat Charles Leclerci, teisel juhul aga oma tiimikaaslast Valtteri Bottast ning Max Verstappenit (Red Bull).

Kahe hooaja vahel võistkonda vahetanud ning Ferrarist Alfa Romeosse (endine Sauber) siirdunud Kimi Räikkönen oli mõlemal vabatreeningul kuues.

Teistest meeskondadest jäi selgelt maha hooaegade vahel raskustes olnud Williams: Robert Kubica ja George Russell kaotasid Hamiltonile mõlemal sessioonil sisuliselt neli sekundit.

Esimene vabatreening:

Hamilton and Vettel separated by just 0.038s 👀



Our first 90 minutes of fun in 2019 are in the book! Full classification 👇#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/AXG8OjDvkn