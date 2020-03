AMETLIK | Vormel-1 sarja avaetapp jäeti ära, Bahreini ja Vietnami GP lükati edasi

Reede päeval kinnitas F1-sari, et Bahreini GP ja Vietnami GP on edasi lükatud. Need pidid toimuma vastavalt 20.-22. märtsil ning 3.-5. aprillil.

Euroopasse peaks vormelikarussell jõudma 5. mail Hollandi GP-ga, kuid väljaande Autosport andmetel on väga tõenäoline, et ka se etapp jääb ära. Ohus on ka järgnevad etapid Hispaanias (10. mai) ja Monacos (24. mai)

Neljapäeva hommikul teatas McLareni F1 võistkond, et nende töötajal avastati koroonaviirus ja seetõttu loobuvad nad Austraalia GP nädalavahetusest. See oli ka GP ärajätmise ajendiks.

Mitmed sõitjad, teiste seas Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel, asusid Euroopa poole teele juba enne, kui võistlus oli ametlikult ära jäetud.