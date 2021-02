AMETLIK | Viimane pusletükk sai paika: Lewis Hamilton pikendas Mercedesega lepingut

"Mul on hea meel alustada Mercedese tiimikaaslastega üheksandat hooaega koos. Oleme koos uskumatuid asju saavutanud ning püüame veelgi edukamad olla," sõnas Hamilton.

Mercedes toob pressiteates välja, et uue lepingu kohaselt asutavad Hamilton ja Mercedeses heategevusliku sihtfondi, mille eesmärgiks on "toetada suuremat mitmekesisust ning kaasamist autospordis."

Teatavasti oli Mercedes ainus võistkond, mis polnud veel tänavuse hooaja lõplikku koosseisu kinnitanud. "Oleme alati andnud mõista, et soovime Lewisega jätkata, kuid väga kummaline aasta, mis meil mullu oli, tähendas, et meil läks veidi aega, et protsessiga lõpuni jõuda," sõnas Mercedese F1 tiimi juht Toto Wolff.

Hamiltoni kõrval jätkab uuel hooajal võistkonnas soomlane Valtteri Bottas.

2021. aasta F1 piloodid (lepingutega kinnitatud):

Mercedes: Valtteri Bottas, Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz juunior

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

McLaren: Daniel Ricciardo, Lando Norris

Alpine: Esteban Ocon, Fernando Alonso

AlphaTauri: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda

Aston Martin: Sebastian Vettel, Lance Stroll

Alfa Romeo: Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi

Haas: Mick Schumacher, Nikita Mazepin

Williams: George Russell, Nicholas Latifi