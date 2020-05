AMETLIK | Sebastian Vettel lahkub Ferrarist

32-aastase Vetteli praegune leping Itaalia hiiuga lõppeb tänavuse hooaja järel. Sakslane on kogu senise aasta pidanud Ferrariga läbirääkimisi uue kontrahti osas, kuid Autospordi teatel jooksid need esmaspäeva õhtul lõplikult liiva. Itaalia meeskond oli Vettelile nõus pakkuma lühiajalist lepingut koos palgakärpega, millega neljakordne maailmameister nõus polnud.

Tema praegune leping on kolme aasta pikkune ning toob talle iga hooaja eest sisse 42 miljonit eurot. Autospordi andmetel teatab Ferrari Vetteli lahkumisest ametlikult juba teisipäeval.

Kuigi viimastel kuudel on Ferrariga seostatud palju kuuekordset maailmameistrit Lewis Hamiltoni, siis viimaste teadete kohaselt britt sakslase kohta üle ei võta.Vetteli peamiste asendajatena nähakse hoopis hispaanlast Carlos Sainzi (McLaren) ja austraallast Daniel Ricciardot (Renault).

Palju küsimärke on üleval Vetteli enda tuleviku osas. BBC teatel pole tipptiimidest ei Mercedes ega endine tööandja Red Bull huvitatud sakslase palkamisest. Vettelit ennast on palju seostatud just Sainzi tööandja McLareniga, aga juhul, kui sakslane McLareniga kokkuleppele ei jõua, on tema võimalused sarjas jätkamiseks väiksed.

Aastatel 2010-2013 Red Bullis maailmameistriks tulnud Vettel on viimased viis hooaega veetnud Ferraris. 2017. ja 2018. aastal saavutas ta üldarvestuses teise koha. Mullune hooaeg oli aga tema Ferrari aastate kõige kehvem, kui ta lõpetas hooaja alles viiendal real, jäädes alla ka noorele tiimikaaslasele Charles Leclercile.

Täiendatud kell 10:27:

Teisipäeva hommikul teataski Ferrari, et Vettel lahkub hooaja järel meeskonnast. "Otsus tundub mõlemale osapoolele kõige parem," selgitas Ferrari pealik Mattia Binotto. "Ükski kindel põhjus ei saanud määravaks, aga leidsime, et on tulnud õige aeg jätkata tulevikus erinevaid radu pidi."

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020