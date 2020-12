AMETLIK | Red Bull kinnitas Sergio Perezi oma järgmise hooaja sõitjaks

Tänavu teiseks põhisõitjaks olnud Alexander Albon jääb Red Bulli edasi ning täidab 2021. aastal reservsõitja kohuseid.

"Pärast tõsist analüüsi, kus vaatasime statistikat ja tulemusi, otsustasime, et Sergio on meie jaoks just see õige sõitja, kellest saab uuel hooajal Maxi tiimikaaslane," teatas Red Bulli boss Christian Horner.

30-aastane Perez sõitis tänavu Racing Pointi eest, kuid uueks hooajaks pidi ta ruumi tegema Sebastian Vettelile, kellest saab Lance Strolli uus tiimikaaslane.