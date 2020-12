AMETLIK | Mick Schumacher sõlmis lepingu F1 vormelimeeskonnaga

"Võimalus järgmisel aastal vormel-1 sarjas osaleda teeb mind uskumatult õnnelikuks ja ma olen lihtsalt sõnatu," teatas Schumacher Haasi meeskonna pressiteate vahendusel.



"Tahaksin tänada Haasi F1 meeskonda, Scuderia Ferrarit ja Ferrari akadeemiat, et nad on mind usaldanud. Samuti tahan tunnustada ja armastust avaldada oma vanematele - ma tean, et võlgnen neile kõik. Olen alati uskunud, et realiseerin oma unistuse vormel-ühes," lisas noor sakslane.



Haas teatas kolmapäeva hommikul, et sõlmis Schumacheriga "mitme aasta pikkuse lepingu".



Tänavu osaleb Mick Schumacher F2 sarjas, kus hoiab viimase etapi eel liidrikohta.

Haasi meeskond otsustas tänavuse hooaja järel loobuda mõlemast senisest oma sõitjast, nii Kevin Magnussenist kui Romain Grosjeanist.

Eile oli Haas kinnitanud, et nende üheks sõitjaks saab 21-aastane venelane Nikita Mazepin.