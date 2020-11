AMETLIK | Järgmisel aastal toimub Saudi Araabias vormel-ühe öövõistlus

Saudi Araabiast saab 33. riik, kuhu vormel-1 sari jõuab. Lähis-Idas peetakse võistlusi juba Bahreinis ja Araabia Ühendemiraatides.

"Me oleme väga elevil, et saame 2021. aasta võistluskalendris tervitada Saudi Araabiat. Tegemist on riigiga, mis võõrustab väga paljusid spordivõistlusi ning meil on suur rõõm, et järgmisel aastal sõidetakse seal ka F1 etapp," sõnas Carey.

"Uus regioon on meie jaoks ülimalt oluline. 70% Saudi Araabia elanikest on alla 30-aastased ning me oleme elevil, et jõuame uute fännideni," lisas vormeliboss.

Carey sõnul avalikustatakse terve 2021. aasta MM-kalender lähinädalate jooksul.