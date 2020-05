AMETLIK | Carlos Sainz liitub Ferrariga, Daniel Ricciardo siirdus McLarenisse

McLaren Racingu tegevjuht Zak Brown kinnitas täna, et 30-aastasest austraallasest saab järgmisel hooajal Lando Norrise tiimikaaslane.

Ricciardo oli kolmapäeva hommikul oma praegusele tiimile Renault`le teada andnud, et ei kavatse nendega lepingut pikendada. Tema kontraht saab läbi 2020. aasta lõpus.

"Daniel on end tõestanud võidusõitja ning tema kogemused, pühendumus ja energia on McLarenile väga väärtuslikuks täienduseks. Daniel ja Lando on meeskonnakaaslastena võidusõitjad, kes jätkavad meie fännidele põnevuse pakkumist ja aitavad meeskonnal edasi areneda," sõnas McLareni tiimijuht Andreas Seidl.

Ricciardo on kahel korral lõpetanud MM-sarja kolmanda kohaga - see juhtus 2013. ja 2015. aastal, kui ta esindas Red Bulli meeskonda. Mullu sai ta Renault`ga 9. koha.

Ajakiri Autosport teatas juba eile oma allikatele tuginedes, et Ferrarist lahkuva neljakordse vormel 1 maailmameistri Sebastian Vetteli koha võtab üle hispaanlane Carlos Sainz juunior. Ametlikult tehti see uudis teatavaks täna.

"Carlos, kellel on vormel-ühes juba viis hooaega selja taga, on tõestanud end väga andeka sõitjana. Tal on olemas kõik võimed ja isikuomadused, et suurepäraselt meie meeskonda sobituda," teatas Ferrari tiimipealik Mattia Binotto.

25-aastane Sainz paistis mullu oma esimesel McLareni aastal hästi silma, tuues tiimile Brasiilia GP-lt esimese poodiumikoha pea üle kuue aasta. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta kuuenda koha. Enne McLarenit esindas ta Toro Rosso ja Renault meeskondi.