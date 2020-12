AMETLIK | AlphaTauri F1 tiim kinnitas oma teiseks piloodiks 20-aastase jaapanlase

20-aastasest Tsunodast saab esimene F1-s sõitev jaanpane pärast Kamui Kobayashit, kes tegi seda viimati 2014. aastal.

"Red Bull on Yuki karjääri juba mõnda aega jälginud ning ma olen kindel, et ta on meie tiimile väga väärtuslik," ütles AlphaTauri tiimiboss Franz Tost.

"Ta demonstreeris sel aastal F2 sarjas head võidusõiduvaistu ja tehnilist taiplikkust. Novembris 2018. aasta autoga Imolas testi tehes olid tema ringiaja võidusõidu imitatsiooni jooksul väga järjekindlad ning ta arenes kogu päeva vältel ja andis meie inseneridele kasulikku tagasisidet."

"Lisaks on tema integratsioon Honda inseneridega olnud sujuv, mis tuleb kindlasti kasuks. Selle nädala Abu Dhabi testil tõestas ta end kiire õppijana ning näitas, et on valmis sammu F1 poole tegema."

Tsunoda ütles: "Nagu enamus võidusõitjaid, on ka minu eesmärk olnud alati F1-s sõita, seega ma olen selle uudise üle väga õnnelik. Tahan tänada Scuderia AlphaTaurit, Red Bulli ja doktor Markot selle võimaluse eest, ning loomulikult kõiki Hondas nende senise toetuse ja nende suurte võimaluste eest Euroopas võistelda."

Red Bull pole veel teatanud, kes on järgmisel aastal põhitiimis teine piloot Max Verstappeni kõrval. Kuulduste kohaselt nimetatakse selleks lähipäevadel mehhiklane Sergio Perez, kes sõitis tänavu Racing Pointi meeskonnas ja võitis eelviimase etapi ehk Sakhiri GP Bahreinis.