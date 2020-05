AlphaTauri mehitab Austria GP ajaks stardivalmis varumeestepingi

AlphaTauri tiimiboss Franz Tost avaldas, et Austria GP ajaks seatakse valmis kaks meeskonda. "Kui meie töötaja nakatub viirusesse, ei ole enam midagi arutada. Nad peavad minema kas koheselt haiglasse või koju karantiini. Otsus sõltub juhtumi tõsidusest," sõnas 64-aastane tiimipealik.

Kui koroonajuhtum peaks ringrajal ilmnema, uuritakse, kellega nakatunu kokku on puutunud ning mitu inimest peale tema autot veel on puutunud. "Siis peame me ta meeskonnale asenduse tooma. Valmistume selleks, et meil oleks vahetusmeeskond kohe varnast võtta ning et igale tehnikule ja mehaanikule oleks asendus olemas," lisas Tost.

Tost kinnitas vormelisõpradele, et esimesed kaks etappi saavad järjestikel nädalavahetustel (5. ja 12. juulil) Spielbergis Red Bull Ringil kindlasti toimuma. "Olen valmis pudeli veini peale kihla vedama, et me lähme Spielbergi," on ta veendunud.