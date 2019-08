Alonso tänas Hamiltoni ja Verstappenit: pakkusite 70 ringi tõelist põnevust!

"Braavo! Lewis Hamilton ja Max Verstappen! Surusite 70 ringi maksimumiga. Vahe kolmandaga üle minuti, top 5-ga ligi poolteist ringi. Mõlemad olite vaimustavad! Tänan show eest!" kirjutas 38-aastane Alonso sotsiaalmeedias.

Eilse Ungari GP võitja selgus alles võistluse lõpus, kui Hamilton suutis pärast teist boksipeatust viimase 22 ringiga 20-sekundilise vahe Verstappeniga tagasi sõita ja hollandlasest kolm ringi enne lõppu mööduda.

Võistlusjärgsel pressikonverentsil küsiti Alonso säutsule kommentaari nii Hamiltonilt kui Verstappenilt. "Esiteks on see tõeliselt vahva, et ta (Alonso) meid sedasi toetab," lausus Hamilton. "Ma ei tea, kui vana Fernando on hetkel, kuid ta jääb minu jaoks alatiseks hiilgavaks sõitjaks. Kui ta saaks heas meeskonnas koha, on ta alati oodatud meiega uuesti võistlema."

Verstappen lisas omalt poolt: "Ma arvan, et sellest on väga kahju, et ma ei saanudki F1 sarjas tõelist võimalust temaga ringrajal võidelda."

Kui Hamilton ütles vahele, et "Alonso oleks Verstappenile suurepärane tiimikaaslane", vastas Verstappen: "Vahest peaks Fernando meie tiimijuhiga rääkima?"