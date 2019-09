Algusest lõpuni juhtinud Jüri Vips võitis F3 hooaja viimase võidusõidu!

F3 Venemaa GP teine sõit

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Red Bulli noortetiimi boss Helmut Marko isiklikult tuli boksiteele Vipsi õnnitlema.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: See oli Vipsile hooaja kolmas sõiduvõit Austria ja Suurbritannia võitude kõrval.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Daruvala on ulmesõitu teinud. Boksiteelt alustades on ta nüüd juba 11-ndaks tõusnud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips on võidumehena finišis, Armstrong ja Daruvala teine ja kolmas. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178213055701934080

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Algas viimane ring. Vipsi edu ikka 1,6 sekundit.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Algas eelviimane ring. Vipsi edu Armstrongi ees on 1,6 sekundit, Armstong edestab Shwartzmani tervelt 7,6 sekundiga. Hughes heitleb veel Shwartzmaniga kolmanda koha peale. Nende vahe on vaid 0,6 sekundit.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Kolmanda koha on sisse võtnud F3 sarja võitja Robert Shwartzman. Piquet'd tabas ebaõnn. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178211419160039424

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 18/20 Vips on kuskil mingi vea teinud, sest vahe Armstrongi ees on kahanenud 1,3 sekundile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Armstrong sõidab 15. ringil välja võistluse kiireima ringi 1.55,860, aga Vipsist jääb ta ikka veel 3 sekundiga maha.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 13/20 Vips on edumaa jälle 3,6 sekundile kasvatanud. Viimane ringiaeg oli tal 1.56,350, Armstrongil 1.56,516. Uusmeremaalase teine koht pole samuti erilises ohus, Piquet kaotab talle 2,9 sekundiga.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 11/20 Armstrong on pisut lähemale tulnud. Vipsi edu oli ringi alustades 2,9 sekundit. Vipsi viimane ring oli 1.56,755, Armstrongil 1.56,477.

Kõpp: Tegelikult on see huvitav, et FIA on superlitsentsi kriteeriumid niivõrd jäigalt paika pannud. Ei arvestata sellega, et rolli võib mängida ülemäärane ebaõnn või ebavõrdne tehnika. Ma arvan, et tuleks sisse seada wild card-i laadne asi. Asi võiks välja näha umbes nii, et peale esikolmiku annaks komisjon litsentsi enim silma paistnud piloodile juhul, kui too esikolmikust välja jäi.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Fabio Scherer ja Simo Laaksonen on katkestanud. Kollased lipud lehvivad.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 9/20 Avarii Hughesiga langetas Pulcini lausa 25. kohale. Üheksandat ringi alustades oli Vipsi edu Armstrongi ees 3,3 sekundit. Kohtunikud otsustasid, et Pulcini-Hughesi intsidendis keegi süüdi polnud.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 8/20 Armstrong sõitis välja kiireima ringi 1.56,215. Vips edestas teda ringi alustades 3,3 sekundiga.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 7. ringi alustades on Vipsi edu Piquet ees 3,6 sekundit. Esimeses kurvis loovutas Piquet teise koha Armstrongile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Piquet on sisse võtnud teise koha, Armstrong kolmas, Hughes neljas. Vipsi edu järgmiste ees selle intsidendiga ainult suurenes. Tabloo näitab lausa 2,7-sekundilist vahet.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 5/20 Pulcini möödus Hughesist, aga paari kurvi pärast põrkasid mehed kokku. Pulcini tegi spinni ja jäi raja äärde.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: 4/20 Vipsi edu Hughesi ees pole suurenenud ega vähenenud. DRS-i sirgetel tuleb Hughes talle küll päris sappa, aga möödasõiduvõimalust pole veel kordagi tekkinud. Kiireima ringi on enda nimele võtnud Shwartzman.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Teiselt ringilt tulles pole järjestus esimeste seas muutunud. Kiireima ringi on enda nimele võtnud Vipsi tiimikaaslane Pulcini.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Esimeselt ringilt tulles on Vips ikka liider. Hughes on teine, Pulcini kolmas, Piquet neljas, Armstong viies.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Vips tegi normaalse stardi. Esikoht esimeses paaris kurvis ohtu pole sattunud. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178202988021796869

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Start on antud!

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Jehan Daruvala ei liikunud soojendusringile minnes stardirivil paigast. Teda lükatakse nüüd boksiteele. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178202269441040386

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Mootorid pandi käima, et siirduda soojendusringile.

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Olukord, mis Vipsile eile saatuslikuks sai: https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178021304533831680

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Tere hommikust Sotšist! F3 autod saabusid just boksi, et värsked rehvid alla keerata. Ilm on ilus. Vihma ei paista küll ühestki otsast. Kell 14.10 algavaks F1 sõiduks ennustatakse vihma tõenäosuseks 25 %. https://twitter.com/FIAFormula3/status/1178190178470510592