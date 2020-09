Alfa Romeo soovib Kimi Räikköneniga jätkata, kõik sõltub soomlasest endast

Võistkonnas sõidab lisaks soomlasele kohalik sõitja Antionio Giovinazzi. Kummalgi mehel uueks hooajaks aga veel lepingut pole. Meeskonna pealik Vasseur tunnistas, et peamine prioriteet on saada paika Räikköneni tulevik.

"Meil on valikus mõned Ferrari juuniorprogrammi sõitjad, kuid esiteks on Kimi," vahendas portaal PlanetF1 prantslase sõnu. "Tahame panna paika, mida ta teha soovib ning mis on meie plaanid temaga ja seejärel uurime teiste kohta. Kui mõlemad pooled on huvitatud koostööst, tundub loogiline jätkata."

"Ma ei leia Kimist ühtegi kogenumat sõitjat," sõnas Vasseur 40-aastase soomlase kohta. "See on kindlasti eelis, sest igal juhul on tiimikaaslane temast noorem."

2007. aasta maailmameister Räikkönen rääkis augustis, et karjääri jätkumine sõltub suuresti perekonnast. "Suurem pilt on minu jaoks kõige olulisem. Esiteks tuleb perekond, mõistagi kasvavad lapsed suuremaks," sõnas kahe lapse isa. "Sel aastal olen saanud rohkem kodus olla, mis on väga hea. See määrab ka, kas sõidan edasi või mitte. Millalgi tuleb aeg, kus tahan olla kodus ja tegeleda muude asjadega."

Vasseuri sõnul peaks Alfa Romeo uue hooaja koosseis saama paika septembrikuu jooksul. Lisaks Giovinazzile ja Räikkönenile on võistkonnaga seostatud Racing Pointist lahkuvat Sergio Perest. Veel on räägitud ka Ferrari noortetiimi kuuluvast 21-aastasest Mick Schumacherist, kes hoiab F2-sarjas kolm etappi enne hooaja lõppu liidrikohta.