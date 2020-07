Alfa Romeo mänedžer kiitis Räikköneni: ta töötab kõvemini kui kunagi varem

Alfa Romeo on saanud senise kolme etapiga vaid kaks punkti, mille teenis Austria avaetapi 9. kohal lõpetanud Antonio Giovinazzi. Vanameister Räikkönen oli sunnitud esimese etapi katkestama ning lõpetas järgmised GP-d vastavalt 11. ja 15. kohal.

Zehnder ütles väljaandele Blick, et Räikköneni kehvades tulemustes on süüdi vaid nende vormel.

"Kimi on võitleja. Ta töötab kõvemini kui kunagi varem. Muidugi ei naudi ta viimaselt kohalt startimist, kuid sama kehtib kogu meie meeskonna kohta. Me kõik tahame olukorda paremaks muuta nii kiiresti kui võimalik," sõnas Zehnder.

Mänedžer tunnistas, et nende suurim nõrkus on avaldunud seni kvalifikatsioonisõitudes. Põhivõistlustel on mõlemad sõitjad suutnud näidata korralikke ringiaegu.

"Me peame analüüsima, miks see on nii," ütles Zehnder.

F1 hooaeg jätkub sel nädalavahetusel Silverstone`i etapiga.