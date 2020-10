Alfa Romeo F1 meeskond teatas järgmise hooaja sõitjad

Alfa Romeo tiimiga oli seostatud ka noort sakslast Mick Schumacherit, kuid meeskond otsustas jätkata seniste sõitjatega. Väga võimalik, et legendaarse Michael Schumacheri poeg siirdub nüüd Haasi.

Lisaks spekuleeriti, et Alfa Romeoga võib liituda Racing Pointist lahkunud mehhiklane Sergio Perez, kes oleks endaga kaasa toonud rikkad sponsorid. Perezi variantideks on nüüd ilmselt kas Williams või Red Bull Racing.

Järgmisel aastal vormel-ühes juba 19ndat hooaega alustav Räikkönen tunnistas, et ei pidanud lepingu pakkumise järel pikalt aru pidama.

"Alfa Romeo Racing on minu jaoks rohkem kui meeskond, see on nagu teine perekond," sõnas 41-aastane Räikkönen.

"Siin on nii palju tuttavaid nägusid, keda tunnen juba oma debüüdist alates 2001. aastal, ning selle tiimi unikaalne atmosfäär annab mulle jätkamiseks motivatsiooni. Ma poleks siin, kui ei usuks selle projekti edusse. See tiim väärtustab rasket tööd rohkem kui sõnu ja see sobib minu stiiliga," lisas soomlane.

Räikköneni arvel on tänavuses MM-sarjas 2 punkti, mis annab 17. koha. 26-aastane Giovinazzi on teeninud punkti enam ning on 16. positsioonil. Meeskondlikus arvestuses on Alfa Romeo kümne tiimi konkurentsis kaheksas.



Breaking news! 🗞 Kimi and Antonio will stay with the team in 2021 👏



Read the full announcement 📲 https://t.co/MqODTznGuI#AlfaRomeoRacing #ORLEN #SauberMotorsport pic.twitter.com/rtvD2RRTOn — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) October 30, 2020