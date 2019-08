Alfa Romeo boss kiitis Räikköneni: meie koostöö toimib perfektselt

Räikkönen sõlmis tänavuse hooaja eel Alfa Romeoga kaheaastase lepingu. Kimi on näidanud seni korralikke tulemusi ning hoiab üldarvestuses kaheksandat kohta. Alfa Romeo paikneb konstruktorite arvestuses seitsmendal real, kusjuures tiimi 32 punktist 31 on toonud just soomlane.

"Kimi puhul on positiivne, et enne lepingu sõlmimist rääkisime tundide kaupa meeskonnast, tugevatest ja nõrkadest külgedest ning sellest, kus ja kui palju on meil arenguruumi," sõnas Vassuer väljaandele Autosport. "Seega pole Kimi üllatunud, kui meil näiteks probleeme esineb, sest ta oli kogu olukorrast teadlik juba varasemalt."

"Ta on täielikult pühendunud meile. Ma ei tea, kuidas Kimil mullu Ferraris asjad olid, aga meie vahel toimib koostöö perfektselt," lisas prantslane. "Kimi võtab asju realistlikult. Ta mõistab, et ei sõida Ferraris või Mercedeses ning kõike ei saa kahe nädalaga parandada. Samal ajal on ta väga nõudlik ja ma tahangi oma tiimi meest, kes ajab taga maksimumi."

"Olen väga rahul praeguse olukorraga. Kimi teeb suurepärast tööd ja asjad ei saakski paremad olla," jätkas Vasseur kiidulaulu.