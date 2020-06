Alex Zanardit opereerinud kirurg: tema ajutrauma pole nii tõsine kui Michael Schumacheril

53-aastane Zanardi sattus õnnetusse Itaalia paraolümpiakomitee korraldatud võistlusel, kui põrkas käte jõul liikuva rattaga sõites väidetavalt kokku veokiga. Amputeeritud jalgadega Zanardi oli allamäge sõites kaotanud ratta üle kontrolli ja kaldunud vastassuunavööndisse.

Täna kinnitati, et reedel ajuoperatsioonil käinud Zanardi jääb koomasse vähemalt järgmise esmaspäevani.

Itaalia väljaanne La Gazzetta dello Sport kirjutab, et Zanardi perekonna jaoks on kergenduseks, et itaallane pääses aju hajutatud aksonaalsest kahjustusest, mis juhtus Michael Schumacheriga 2013. aasta lõpus mäesuusaõnnetuses.

"See, et Zanardil ei ole hajus aksonaalne kahjustus - vähemalt hetkel arstid leiavad seda -, on hea uudis," sõnas kirurg Maurizio Fornari.

Sienas asuva Le Scotte haigla neurokirurgia juht Giuseppe Olivieri lisas, et Zanardi võib varsti koomast üles ärgata. "Seda tüüpi vigastustega läheb kindlasti veel mõni päev aega. Vahest nädal, võib-olla kaks."

Zanardi taastumise kohta ütles Oliveri: „Liiga vara öelda. Praegu on esimene hea uudis see, et patsient on stabiilses seisundis."

Oliveri lisas, et optimismiks annab põhjust fakt, et Zanardi on tippsportlane ja tema organism on harjunud olema äärmuslikes tingimustes.

Zanardi võistles F1 sarjas aastatel 1991-1994 ja 1999. Suuremat edu saavutas ta Põhja-Ameerika CART vormelisarjas, kus ta tuli kahel korral tšempioniks. 2001. aastal Saksamaal peetud CART-sarja etapil toimunud avarii tõttu pidid arstid amputeerima Zanardi mõlemad jalad.

Hiljem võistles Zanardi käsirattaga paraolümpiamängudel. 2012. ja 2016. aasta mängudelt kogus ta auhinnakappi neli kuldmedalit.