Ajastu lõpp: vormel-1 võistkond leidis uue omaniku, kuid legendaarne nimi jääb sarja alles

Jutud Sir Frank Williamsi poolt asutatud tiimi maha müümisest said hoogu juurde suve alguses, kui tiimi praegune pealik, Williamsi tütar Claire Williams teatas, et nad kaaluvad võistkonna maha müümist mõnele suurettevõttele. Nimelt on aastaid suuromanikule Sir Frank Williamsile kuulunud võistkond olnud viimastel hooaegadel suurtes finantsilistes raskustes ning see on kajastunud ka tulemustes. Viimasel kahel hooajal on Williams jäänud kindlalt konstruktorite arvestuses viimasele kohale.

"Kui seda protsessi alustasime, tahtsime leida partneri, kes jagaks meiega samasugust kirge ning väärtusi, kes näeb võistkonna potentsiaali ning suudaks selle avada," rääkis Claire Williams pressiteate vahendusel. "Doriltoni näol oleme just selle leidnud. See võib olla ajastu lõpp Williamsi kui pereettevõtte jaoks, kuid teame, et see on heades kätes."

Pressiteates lisati, et vaatamata uutele omanikele Williamsi nimi sarjast ei kao. "Dorilton tunnustab ja austab Williamsi pärandit ning on pühendunud selle identiteedi hoidmisele. Võistkond jätkab ka edaspidi Williamsi nime all võistlemist," seisis teates, kus lisati, tiimi asukohaks jääb tulevikuski Inglismaa linn Grove.

Tänavusel hooajal hoiab Williams taas meeskondlikus arvestuses viimast kohta. Kuue etapi järel on neil ainsa võistkonnana punktiarve avamata. Williamsi eest sõidavad tänavu George Russell ja Nicholas Latifi.

1977. aastal kuningliku vormelisarjaga liitunud Williams on aastate jooksul võitnud üheksa meeskondlikku MM-tiitlit. Sõitjate arvestuses on Williams tulnud parimaks seitsmel juhul.

Williams Racing is acquired by Dorilton Capital.



New era secures long-term future of the F1 team and paves the way for renewed competitiveness.



