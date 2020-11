Ajalugu teinud Hamilton pöördus kõigi maailma laste poole: unistage võimatust!

Hamilton kindlustas seitsmenda MM-tiitli kolm etappi enne lõppu Türgi GP võiduga. Tegelikult piisanuks Hamiltonile vähemastki, sest tema ainus ohustaja punktitabelis, tiimikaaslane Valtteri Bottas lõpetas alles 14. kohal.

"Mul pole sõnu. Loomulikult pean alustama sellega, et tänan teid, kutid siin ja kutid tehases. See teekond, mille me läbinud oleme, on monumentaalne. Tänud ka tiim LH-le minuga jäämise eest, ning tänud mu perele!" ütles Hamilton enne poodiumitseremooniat.

"Tahan, et kõik lapsed seda näeks. Ärge kuulake neid, kes ütlevad, et te ei või midagi saavutada. Unistage võimatust. Tehke see reaalsuseks. Te peate selle nimel tööd tegema, seda püüdma ja mitte kunagi alla andma!"

35-aastane Suurbritannia võidusõitja varasemad tiitlid tulid aastatel 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ja 2019. Tänane oli tema 94. etapivõit. Samuti seitsmekordne tšempion Michael Schumacher lõpetas karjääri 91 etapivõiduga.