Varasematest abieludest on Ecclestone'il on kolm tütart. "See kõik on väga põnev," rääkis suvel neljandat korda isaks saav ärimees. "Me püüdsime viimased neli-viis aastat juba last saada. Ilmselt saan talle palju rohkem aega pühendada, kui oma teistele tütardele."

"Siis ma olin palju rohkem tööga hõivatud," lisas 2017. aastal F1 juhi ameti maha pannud Ecclestone. "Kõik minu tüdrukud on väga elevil kogu asja üle."

Ecclestone ja 46-aastane brasiillanna Fabiana Flosi abiellusid 2012. aastal Šveitsis Thunis.