89-aastane Ecclestone tahab saada veel lapsi

Ecclestone´i jaoks oli see neljas laps. Kolm eelmist järeltulijat, 65-aastane Deborah, 36-aastane Tamara ja 31-aastane Petra, on sündinud mehe eelmistest abieludest.

Briti ärimees on skeptiline tema suunas pillutud kommentaaridele, nagu ta oleks liiga vana, et kasvatada lapsi. “Ma olen väga õnnelik. Kui ma sain endale tütre, olin selgelt palju noorem. Siis ma pidin muretsema, kuidas läheb äril,” avaldas mees portaalile The Sun.

“Nüüd on mul rohkem aega ja ma loodan oma pojaga olla palju koos. Ma ei tea, kas me lõpetame siin. Võibolla ta peaks endale saama ka ühe õe või venna,” jätkas 89-aastane ärimees.

Ecclestone avaldas intervjuus, et ta ei kasuta mitte mingeid ravimeid. “Fabiana annab mulle D-vitamiini ja A-vitamiini. Rohkem ma ei võta mitte midagi,” rääkis mees.

Oktoobris 90. eluaasta juubelit tähistav endine F1 juht kohtus oma praeguse naisega kaheksa aastat tagasi. “Fabiana tahtis perekonda ja ma ütlesin talle, et see pole probleem, kuus last kõlab hästi.”

Värske ilmakodaniku nimeks pandi Ace.