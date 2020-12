40 aasta halvima hooaja teinud Ferrari aimas juba aasta alguses halba

"Saime Barcelonas kiiresti aru, et meil on mõnede auto esitust puudutavate aspektide osas tõsised murekohad," lausus prantslane pärast eilset Abu Dhabi GP-d, mis tsementeeris Ferrari kuuenda koha tootjate arvestuses, vahendab portaal Racefans.net.

40 aastat pole aegade algusest peale F1 sarjas figureerinud Itaalia meeskond nii kehvalt esinenud.

"Teadsime, et see hooaeg tuleb väga keeruline. Me ei teadnud siis veel, kui palju aega kulub, et me sellest lõpuni aru saaksime ja isegi parandada suudaksime," jätkas Mekies, kes kirus ka ülemaailmset koroonapandeemiat.

"Siis astusime hullu olukorda, kus kõik hüppasime Covidisse ega saanud autot puutuda või sõidutada mitu kuud. Seega ma arvan, et olid olemas indikaatorid, mis näitasid, et hooaeg tuleb äärmiselt keeruline, nagu see ka välja kukkus."

Mekies jäi siiski rahule, kuidas meeskond selles keerulises olukorras toime tuli. "See on kindlasti hea näide sellest, kuidas kriisist õppida. Sellistes olukordades õpid kõige rohkem. Võtame siit kaasa selle, kuidas meeskond sel ajal kokku hoiab, üritades pettumust valmistavate tulemuste kiuste suruda nii kuis jaksab," jätkas ta.

"Paljud väiksed, kuid väga märkimisväärsed saavutused jäid sel aastal tähelepanuta, sest me olime taga. Kuid, jällegi, see on miski, mis meid loodetavasti tugevamaks teeb ning mida me järgmisel aastal jätkame."

Ferrari hooaja parimaks tulemuseks jäi Charles Leclerci esimesel etapil ehk Austria GP-l saavutatud teine koht. Monacolane jõudis poodiumile ka neljandal etapil, Suurbritannia GP-l, Vettel sai kolmanda koha 14. etapil Türgis.

