20-aastane jaapanlane kihutab täna Imolas Toro Rosso 2018. aasta F1 masinaga

F2 sarjas kõrgetele kohtadele sõitev 20-aastane jaapanlane saab kätt proovida 2018. aasta STR13 peal. Sama autoga valmistusid selleks hooajaks AlphaTauri piloodid Pierre Gasly ja Daniil Kvjat.

Autosporti andmetel on tänane test seotud plaaniga Tsunoda 2021. aastal AlphaTaurisse istutada, samuti aitab see kaasa tema F1 superlitsentsi punktide täitumisele.

Honda toetusega Tsunodale on lubatud ka kohta Abu Dhabi noorte pilootide testisõidul, mis peetakse pärast hooaja viimast etappi. Räägitud on ka ühest F1 etapi vabatreeningust, kuid see pole veel kinnitatud ning sõltub ilmselt veidi F2 hooaja käigust ja punktiseisust.

Tsunoda hoiab hetkel F2 sarja kokkuvõttes kolmandat kohta. Superlitentsi saamiseks peab ta lõpetama hooaja nelja parema seas, kuid talle hingavad kuklasse taanlane Christian Lundgaard ning venelased Robert Shwartzman ja Nikita Mazepin - kohad kolmandast kuuendani mahub vaid seitsme punkti sisse. Jäänud on vaid kaks etappi ehk neli võistlussõitu, millest kaks annavad rohkem ja kaks vähem punkte.

"Yuki Tsunoda peab vormel 1 autoga harjuma. See on tema esimene katsetus F1 masinaga. See toimub siin, Imolas," vahendab Autosport AlphaTauri bossi Franz Tosti sõnu.

"See pole kerge rada ning ma juhendan teda parimal võimalikul moel, ja siis tahame temaga 300 km sõita, et saada FIA-lt luba kasutada teda Bahreini või Abu Dhabi esimesel vabatreningul. Eks näis, kas see on vajalik. See sõltub, kus ta F2 meistrivõistlustel lõpetab."

"Kui ta lõpetab nelja seas, saab ta superlitsentis, kui ta jääb viiendaks, vajab ta ilmselt kahte vabatreeningut, sest see annab samuti punkte," lisas Tost.

Tost lükkas tagasi spekulatsioonid, mille kohaselt aitab Tsunoda F1 pääsemisele kaasa Red Bulli mootoritarnija Honda. "Ei, ei, ei, ei, see on puhtalt tema esituste pärast," ütles Tost.

"See pole sponsoritega seotud, ma tunnen nii. See pole kunagi olnud Toro Rosso ega Scuderia AlphaTauri jaoks teema. Ei, me peame olema veendunud, et sõitjal on vajalikud oskused ja võimed saama edukaks F1 piloodiks. Kuigi me oleme nii-öelda sõsartiim, ootab meie vend meilt häid sõitjaid."