10 põnevat fakti, mille poolest Sotši GP vormelikalendris eriliselt silma paistab

* Esimese auto stardipaigast kuni esimese pidurduspunktini on Sotšis kõikidest F1 ringradadest kõige pikem tee - 890 meetrit.

* Venemaa GP on põhisõidu kilomeetrite poolest pikim etapp kogu kalendris. 53 ringi jooksul läbivad sõitjad 309,944 km.

* Sotši on üks viiest ringrajast F1 kalendris, kus boksitee kiirusepiirang on 80 km/h asemel 60 km/h. Ülejäänud sama karmi piiranguga rajad on Austraalias, Monacos, Prantsusmaal ja Singapuris.

* Sotši raja boksitee otse läbimine võtab vastava kiirusepiirangu tõttu kõikidest etappidest kõige kauem aega - 24,8 sekundit. Koos rehvivahetuspeatusega kulub autodel selle läbimiseks umbes 30 sekundit.

* Sotši on üks seitsmest linnast, kus on toimunud nii F1 etapp kui ka olümpiamängud. Samaga saavad uhkustada veel Montreal, Barcelona, Melbourne, Mexico City, Berliin ja Rio de Janeiro.

* 30 % Sotši ringrajast sõidetakse etapi jaoks kinni pandud avalikel teedel. See on kogu tänavuse kalendri pikkuselt neljas rada (5,848 km).

* Sotši raja kolmas, 650-meetrine kurv on pikim kõikide F1 radade peale.

* Sotši ringraja asfalt on erakordselt sile ning rehvisõbralik. Varasemalt on olnud juhtumeid, kus auto on teinud kohustusliku boksipeatuse juba esimesel ringil ja lõpetanud sõidu samade rehvidega.

Venemaa GP täielik ajakava:



Reede

8.20 vormel 3 vabatreening

9.30 vormel 2 vabatreening

11.00 vormel 1 esimene vabatreening

13.00 vormel 3 kvalifikatsioon

15.00 vormel 1 teine vabatreening

17.00 vormel 2 kvalifikatsioon

Laupäev

10.15 vormel 3 esimene põhisõit

12.00 vormel 1 kolmas vabatreening

15.00 vormel 1 kvalifikatsioon

16.45 vormel 2 esimene põhisõit

Pühapäev

9.55 vormel 3 teine sõit

11.20 vormel 2 teine sõit

14.10 vormel 1 põhisõit