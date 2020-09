Võrtsjärvel viieteistkümnendat aastat toimunud enduro võitis Elary Talu

Hommikusel koosolekul hoiatas peakorraldaja Riho Kollist kõiki 122 osalejat, et kuna kaks nädalat järjest on sadanud, uputab mõnes kohas korralikult ja maa on väga pehme. “Katsuge ikka lõpuni sõita, ülesõitudel on ruumi laialt, leidke koht, mis kannab, ja nautige päeva, see on kõige olulisem,” nende sõnadega saatis Kollist osalejad 45-kilomeetrisele ringile, mida vastavalt klassile läbiti üks kuni kolm korda.

Rajale jäi pikki ülesõite turbaväljadel ja põldudel, pisut maantee servas sõitmist ning kaks katset, millest üks, krossikatse oli esmakordselt toodud Puhja turbatööstuse territooriumile ja vanasse tootmishoonesse. Midagi uut ja teistsugust on Kollisti kaubamärk, ta püüab igal aastal võistlejaid kuidagi üllatada. Tehniliselt hoones sõitmine väga keeruline polnud, kuid kuna seal oli väga kitsas ning põrandat kattis kohati vesi või õli, oli tempo väga aeglane. Samuti tuli tähelepanelik olla, et pead mitte mõne objekti vastu ära lüüa.

Endurokatse, mis kulges turbasel pinnasel ning kus leidus juurikaid ja palke, pakkus osalejatele palju suuremaid väljakutseid. Kes kukkus palgil, kes uputas end mõnda auku, kes jäi kinni põhisoonde ja pidi ise ratast välja tõsta suutmata tükk aega ootama, kuni keegi aitas.

Päeva kiireima aja 28.33,8 minutit sõitis välja Elary Taly (KTM, Sõmerpalu MK), kes ühtlasi võitis ka klassi E 3. Edu soomlase Samuli Puhakaineni (TM, E 1 klassi võitja) oli aga kolme ringi peale vaid 1 sekund! Üldarvestuses tuli kolmandaks Eetu Puhakainen (TM, E 2 klassi võitja), kes sõitis aja 30.01,1 minutit.

Üldarvestuse neljas ja E 2 klassis teiseks tulnud Priit Biene (Yamaha, RedMoto Racing) ütles, et päev ei kulgenud sugugi hästi. “Ühel katsel uputasin end, teisel krossikatsel oli hoone põrand juba libe ja libisesin korralikult nende konstruktsioonide alla,” rääkis Biene.

“Täna polnud minu päev,” tõdes ka E 40+ klassis kolmandaks tulnud soomlane Antti Laine (KTM). “Olen ikka rohkem liivamees, ekstreem ei ole minu ala. Aga olen õnnelik Eesti meistrivõistluste teise koha üle!” Nii meistritiitli kui tänase päeva võidu selles klassis viis koju Rene Jerbach (KTM, RedMoto Racing), kes terve päev heitles esikoha nimel peakorraldaja Kollistiga, keda ta lõpuks edestas 4,8 sekundiga.