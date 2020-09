Võrtsjärve enduro tähistab laupäeval 15. juubelit

Võrtsjärve enduro on tänavuse Eesti enduro meistri- ja karikavõistluste finaaletapp. Tegemist on ühepäevase võistlusega, kus rajal on nii meie kui lähiriikide kiiremad sõitjad.

Võistlusel on kaks katset, 5-kilomeetrine endurokatse ja täiesti uus krossikatse. “Uus katse tuleb Puhja alevisse, turbatööstuse õuele. See kulgeb läbi tehasehoone, siin on natuke palke ja läheb ka läbi metsa,” kirjeldas peakorraldaja Riho Kollist. “Krossihüppeid seekord ei ole, pikkust on üle kilomeetri ja pealtvaatajatele on katse jälgimine tasuta.”

Korraldaja sõnul on oodatud nii profid kui hobimehed, sest rada on kõigile vastuvõetav.

Ka võistluskeskus asub uues kohas, Tartu-Viljandi maantee 33. kilomeetril Väike-Rakkes vastvalminud Omedu peolaeval. Seal on nii hommikune registreerimine, kinnine parkla kui start.

Võistluste start antakse laupäeval kell 11. EMV ja Hobi klassid läbivad 45-kilomeetri pikkust ringi 3 korda, EKV ja Kärnatajate klassid 2 korda ning Ässade klass 1 korra.

Võistluse eelregistreerimine ja juhend on leitav EMF-i kodulehelt.