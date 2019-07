Võimas! Mercedese vormel-1 tiim valis Paul Aroni oma juunioride võistkonda

Mullu kardisõidu Euroopa meistriks tulnud Aron sõidab sel aastal Prema võistkonna ridades nii Saksamaa kui ka Itaalia vormel-4 sarjas.

Saksamaa vormel-4 sarjas on ta tänavu maitsnud ka võidurõõmu. Juuni alguses oli ta kiireim Austrias Red Bull Ringil peetud etapi kolmandas sõidus.

Paul Aroni vanem vend ja kõneisik Ralf Aron ütles Delfile, et tegemist on kahtlemata kõva sõnaga. Läbirääkimisi peeti kõigi F1-tiimidega peale Renault'.

"Põhimõtteliselt on Mercedese asi toiminud juba paar kuud. Läbirääkimised hakkasid pihta juba eelmise aasta lõpus. Esimesel aastal võtab Mercedes Pauliga rahulikult. Nad usaldavad tiimi, kes tal praegu on. Suurem töö algab järgmisest aastast. Paul on alles 15 - selline asi, et ta pannakse Mercedese juurde elama ja intensiivsed treeningprogrammid peale, oleks liiga vara," selgitas ta tausta.

Lisaks Aronile kuuluvad Mercedese F1-tiimi noorteprogrammi kaks kardisõitjat (Andrea Kimi Antonelli ja Alex Powell), kogenumatest tegijatest praegu Williamsi vormel-1 tiimis sõitev George Russell ja aastatel 2016-2018 kuninglikus sarjas sõitnud Esteban Ocon.

"Kui Red Bull (sealse noorteprogrammi liige on Jüri Vips - A.K.) ja Ferrari on võtnud juunioride tiimi palju sõitjaid, siis Mercedeses on neid vähem. See oli ka põhjus, miks me nemad valisime. Siiamaani on Mercedes suutnud sõitjate arengule täielikult pühenduda. Ocon ei saanud selleks hooajaks vormel-1 autos kohta, aga sellegipoolest Mercedes hoolitseb tema eest," rääkis Ralf Aron.

"Mercedesesse pääsemise üle võib uhkust tunda. See pole programm, kuhu igaüks pääseb. Meile tundus Mercedes juba alguses kõige parem variant. Kiiret mingi võistkonna programmiga liitumiseks ei olnud. Leppisime omavahel kokku, et teeme seda siis, kui tuleb hea pakkumine," lisas ta.