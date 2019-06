Viru ralli stardirivi avavad Ford Fiesta WRC autol sõitvad Georg Gross ja Raigo Mõlder

Viru ralli stardirivi avavad võistluse kolmekordsed võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder. Grossile on see Rakvere teedel esimeseks võistluseks uuel võistlusautol Ford Fiesta WRC, millega ta tegi esimese stardi mullu Saaremaa rallil.

„Üldiselt lähen koduteedel starti positiivsete tunnetega. Kui nii võtta, siis on tänavu juba koos neli rallit. Paar nädalat tagasi Lätis sõidetud ERC etapp koosnes kahest Läti meistrivõistluste etapist. Kõik on ok ja tunne on päris hea. Hoolimata minu pühapäevasest haigestumisest Lätis, saime kruusal sõita 200 km ning saime tunde päris heaks. Autoga olen nüüd juba sina peal ja teeme ka ralli eel veel väikese testi, et veel erinevaid amorte proovida. Kindlasti jälgin nädalavahetusel ka Oti tegemisi Sardiinias,“ sõnas koduteedel viiendat võitu püüdma minev Georg Gross meistrivõistluste kolmanda etapi eel.

Möödunud aastase number 1 on Viru ralli stardirivis vahetanud 2 vastu 2018. aasta klassi EMV1 Eesti meistrid Valerii Gorban – Sergei Larens, kelle võistlusautoks endiselt Mini Cooper WRC.

Kui eelpool nimetatud kaks võistluspaari sõidavad WRC autodel, siis järgmised kolm võistluspaari sõidavad R5 autodel. Numbri all 3 on hooaja avastarti tegemas Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5) ning kohe nende järel on rajale saamas Priit Koik, kellele see on Eesti teedel esimeseks võistluseks Ford Fiesta R5 autol. Lisaks uuele autole on Virumaa teedel Koiki kõrval istumas ka uus kaardilugeja Kristo Tamm, kes viimastel hooaegadel kaarti lugenud Rünno Ubinhainile.

Esimeste välisvõistlejatena saavad reedel rajale Radik Shaymiev – Maxim Tsvetkov (Ford Fiesta R5).