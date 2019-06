Viru ralli avapäeva lõpetas liidrina Georg Gross

Kui reedese võistluspäeva kaks esimest katset möödusid suuremate vahejuhtumiteta, siis kolmas katse tõi kaasa palju rehvipurunemisi ning sellest ei pääsenud ka ralli liidrid Gross – Mõlder, kes kohe katse alguses ühes mahapöördes rehvi lõhkusid. Hoolimata sellest, et mehed said katselt neljanda aja ja kaotasid katse võitnud Gorban – Larensile 8,2 sekundiga, siis võistluspäeva lõpetasid Gross – Mõlder siiski liidrina.

Eestlaste edu on enne laupäevaseid katseid Ukraina – Eesti võistluspaari ees 4,3 sekundit. Kolmandana lõpetasid Viru ralli avapäeva Raul Jeets – Andrus Toom (Škoda Fabia R5), kes kaotavad Gross – Mõlderile 17,3 sekundiga.

Kuid EMV1 klassis ehk absoluutarvestuses jagasid avapäeval kaks esimest kohta Gross – Mõlder ja Gorban – Larens, siis kolmandad olid selles arvestuses Roland Murakas – Kalle Adler (Ford Fiesta), kes jäävad avapäeva järel liidritest 36,7 sekundi kaugusele.

EMV2 ehk N4 ja R5 arvestuses lõpetasid päeva liidrina Jeets – Toom, kelle edu Kasperczyk – Syty ees on enne laupäevaseid katseid 2 ja Priit Koik – Kristo Tamm (Ford Fiesta R5) ees 18,6 sekundit.

EMV3 ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) klassis ning Estonian Junior Challenge sarjas pakkusid avapäeval põneva heitluse Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T) ja Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T), keda lahutab peale avapäeva 2,3 sekundit.

Mõlema arvestuse kolmandat kohta hoiavad avapäeva järel Robert Virves – Sander Pruul (Ford Fiesta R2T), kes jäävad Torn – Pannasest 10,5 sekundi kaugusele.

EMV4 ehk rahvusliku rühma E12 neljaveoliste autode arvestuses näitasid avapäeval kõige paremat minekut Siim Aas – Vallo Vahesaar (Mitsubishi Lancer Evo IX), kelle edu Aiko Aigro – Kermo Kärtmanni (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ees on 14,6 ja Edgars Balodis – Lasma Tola (Mitsubishi Lancer Evo VIII) ees 26,2 sekundit.

EMV5 klassis ehk rahvusliku rühma E9 kaheveoliste kuni 1600ccm mootoriga autode arvestuses juhivad reedeste katsete järel Kristo Laadre – Andres Lichtfeldt (Toyota Starlet). Klassi teist kohta hoiavad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105), kes jäävad klassiliidritest 26,8 sekundi kaugusele. Kolmandad on Raido Laulik – Karl Küttim (Nissan Sunny GTI), kes kaotavad Laadre – Lichtfeldile 39,4 sekundiga.

Kaheveoliste klassis EMV6, kus võisteldakse esiveoliste autodega, mille mootorimaht on vahemikus 1600-2000ccm, on avapäeva järel liidrid Harri Rodendau – Lauri Õlli (Ford Escort MK2), Nende edu David Sultanjants – Siim Oja (Citroen DS3) ees on 21 ja Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) ees 23,6 sekundit.

EMV7 ehk tagaveoliste rahvuslikus rühmas E11, kus võisteldakse autodega, mille mootori maht on üle 2000ccm, näitasid reedel parimat tempot Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3). Liidrite edu enne laupäevaseid katseid on Raiko Aru – Veiko Kullamäe (BMW M3) ees 7,8 ja Ott Mesikäpp – Raiko Lille (BMW M3) ees 49 sekundit.

Kui veoautode klassi EMV8 klassi võistlejad on pidanud kaks talvist etappi vahele jätma, siis nüüd said ka nemad rajale ning hooaja esimesed katsed läbisid kõige kiiremini Kaido Vilu – Ants Uustalu (GAZ 51). Veoakte klassi teist kohta hoiavad Taavi Niinemets – Esko Allika (GAZ 51A), keda lahutab enne laupäeva liidritest vaid 0,3 sekundit. EMV8 klassi kolmandat kohta hoiavad Rainer Tuberik – Raido Vetesina (GAZ 51), kes jäävad Vilu – Uustalust maha 24,2 sekundiga.

Laupäeval ootab Grossi Toidukaubad Viru rallil võistlejaid ees seitse kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 81,83 katsekilomeetrit. Laupäevastele katsetele stardivad TOP10 autot pööratud järjestuses.