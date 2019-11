Vipsile jäi Macaust pihku mõru maiguga teine koht

Soodne pinnas maineka Macau GP vormel 3 võidusõidu esikohaks oli justkui loodud. Vips võitis rajarekordiga reedese ajasõidu, laupäevase kvalifikatsioonisõidu ja sai ka põhisõidus stardist ideaalselt minema. Ent siis juhtus see, mis on korduvalt ja korduvalt Macaus liidrikohal sõitnud meestega juhtunud. Kuna rada on kitsas ja turvaaladeta, pole ükski Macau GP läbi saanud turvaautota, mille rajalt lahkumine pakub kordusstardi korral jälitajatele ideaalseid möödasõiduvõimalusi. Selle kasutas ära Vipsi tuules olnud hollandlane Richard Verschoor, kes kihutas eestlasest peamehaaniku Aivar Heidemaa ette valmistatud MP Motorsport tiimi autoga.