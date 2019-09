Vips: peame sirgekiiruse üles leidma, sest F1 sarjaks vajalikud superlitsentsi punktid peab kätte saama

Kõige hullem on see, et Hitechi autol on sirgekiirus kadunud, kurtis Vips. „Tegin kvalifikatsioonis väga hea ringi, aga kaotasin ikka 0,5 sekundit ehk ebareaalselt palju. Esimeses sõidus säästsin rehve ja võitsin tänu sellele ühe koha tagasi, muud mul teha polnud.”

Teises sõidus läks start korda, Vips oli tõusmas neljandalt kohalt teiseks, kui Yuki Tsunoda ta rajalt välja surus. Üle äärekivide sõites sai auto põhi kahjustada ja kärpis kiirust veelgi. „Tsunoda tegi kõik õigesti, tavaline sõiduolukord, kahju, et nii läks,” selgitas Vipsi abiline Marko Asmer. „Esitiiva lõhkumine oli Vipsi enda viga, aga ega ta poleks punktidele niikuinii jõudnud.”

Enne Belgia GP-d oli Vips F3 sarjas teisel kohal, kaotades Robert Shwartzmanile 12 punktiga. Nüüd on seis märksa nadim: 1. Shwartzman 152, 2. Jehan Daruvala 129, 3. Vips 122, 4. Marcus Armstrong 119. Kõik Vipsi ümbritsevad mehed kuuluvad Prema meeskonda.

„Me ei jäänud Spa ringrajal sirgekiirusega alla mitte ainult Prema autodele, vaid teistelegi,” sõnas Vips. „Hull on see, et nädala pärast kihutame juba Monzas, kus on samuti pikad sirged. Peame asjad korda saama.”

Vips kinnitas, et tema boss, Red Bulli F1 tiimi noorteprogrammi juht Helmut Marko saab asjast aru – kui autol kiirust pole, siis pole – kuid ülesanne tuleb ikka täita ehk tulla hooaja kokkuvõttes kolme sekka, mis tagaks vajalikud superlitsentsi punktid F1 autosse istumiseks. „Üritan igal võimalusel esikolmikusse tulla, sest superlitsentsi punktid on ülitähtsad,” kuulutas Vips.