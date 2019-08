Vips: mind lahutab liidrikohast vaid 12 punkti

Nagu elus teinekord ikka, tuli Ungari poolt hea uudis ja halb uudis. Halb oli see, et mõlemas sõidus kolmandat kohta hoidnud Vips pidi viimastel ringidel mööda laskma briti Jake Hughesi ja jäi poodiumikohata. Hea on aga tõsiasi, et Vips kerkis F3 sarja kokkuvõttes teiseks, möödudes India võidusõitjast Jehan Daruvalast ning astus pika sammu lähemale liidrile, venelasele Robert Shwartzmanile – nende vahe on vaid tosin punkti.