Vips F1 simulaatorisse ei kibele. „Päris autot tahaks juba proovida!”

Eelmise hooaja lõpus Red Bulli noorteprogrammi värvatud Jüri Vipsil on FIA F3 sarjas seljataga kolm ametlikku testiperioodi: märtsis Prantsusmaal Paul Ricardi ringrajal ning sel kuul Barcelonas ja Budapestis. Hitech GP tiimis sõitva Vipsi hooajaeelne ettevalmistus algas tehniliste viperuste tõttu konarlikult, kuid möödunud nädalal Hungaroringil toimunud test sujus probleemideta ning avapäeval platseerus ta kõikide aegade võrdluses kuuendale kohale.

„Autoga harjumine võttis aega. Masin on eelmise aastaga võrreldes hoopis teistsugune, eriti just hästi tundlike rehvide poolest. Näiteks kui raja temperatuur natukenegi muutub, käitub see kohe teistmoodi. Samuti võib iga väiksemgi rehvirõhu muutus kiiruses suure vahe sisse teha,” rääkis Vips. Uues F3 sarjas on kasutusel Pirelli rehvid, Euroopa F3-s sõideti Hankooki rattavarjudega.